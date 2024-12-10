أبرز العملات الرقمية البديلة التي تملك فرص أفضل للتعافي: تعرف عليها!

سجلت معظم العملات الرقمية المشفرة الرئيسية انخفاضات حادة خلال 24 ساعة الماضية، حيث تراجع بعضها بنسبة تصل إلى 15٪.

أظهرت منصة “Santiment” المختصة في التنبؤات السوقية بعض التفاؤل وسط هذا الاتجاه الهبوطي، مشيرة إلى سبع عملات بديلة قد تكون في وضع جيد لتحقيق انتعاش سريع، خاصة إذا أقدم المستثمرون الأفراد على بيع ممتلكاتهم.

تشمل قائمة “Santiment” العملات البديلة التالية:

TRON (TRX) و Avalanche (AVAX) و Polkadot (DOT) و Internet Computer (ICP) و Polygon (POL) و Filecoin (FIL)، و Celestia (TIA).

هذه العملات الرقمية شهدت مكاسب قوية خلال الشهرين الماضيين، مثل ارتفاع ترون TRX من 0.23 دولار إلى 0.43 دولار، وهو مستوى تجاوز ذروتها السابقة في 2018.

كما حققت AVAX قفزة من 28 دولار إلى 54 دولار، بينما تضاعفت قيمة DOT تقريبا خلال الشهر الماضي.

على الرغم من المكاسب السابقة، تعرضت هذه العملات لضغوط بيعية قوية أدت إلى انخفاض قيمها، مما أثار قلق حامليها.

ترى “Santiment” أن حالة القلق والخوف قد تدفع المتداولون الأفراد للتخلص من ممتلكاتهم، وهو ما قد يخلق فرصة لتعاف كبير.

تشير “Santiment” إلى أن السوق غالبا ما يتجه عكس توقعات المستثمرين.

الاتجاه الهبوطي الحالي قد يكون مقدمة لارتفاع صعودي جديد إذا تخلص المتداولون الأفراد من عملاتهم الرقمية بدافع الخوف.

بهذا السيناريو، قد تشهد العملات البديلة انتعاشا ملحوظا في الفترة المقبلة.

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