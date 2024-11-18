صناديق ETF البيتكوين تسيطر على أكثر من 5% من إجمالي عرض البيتكوين: التفاصيل

الناظر للبيتكوين ولرحلته يتعجب من مسيرته المليئة بالتحديات والتي استطاع البيتكوين التغلب عليها كلها، ليصبح الأن أحد الأصول العالمية المعترف بها، ليس فقط بين المستثمرين الأفراد بل المؤسسات أيضا وما سنستعرضه من أرقام يثبت ذلك:

في تقرير حديث من منصة “CryptoQuant” جاء فيه أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تستحوذ الآن على 5.3% من إجمالي عرض البيتكوين.

ارتفعت حيازة صناديق الاستثمار من 629,900 بيتكوين في يناير إلى 1.05 مليون بيتكوين بحلول أكتوبر، مما يمثل نمو قدره 425,000 بيتكوين، أو ما يعادل زيادة من 3.15% إلى 5.33% من إجمالي عرض البيتكوين البالغ 19.78 مليون بيتكوين.

هذا وتشير البيانات إلى ارتباط تدفقات البيتكوين إلى هذه الصناديق بحركات الأسعار، لا سيما خلال فترات ارتفاع الأسعار في مارس ونوفمبر.

في مارس، شهدت هذه الصناديق تدفقات صافية بحوالي 4 مليار دولار، مع قفزة في أحجام التداول إلى 111 مليار دولار، مقارنة بـ 42 مليار دولار في فبراير، حيث بلغ سعر البيتكوين حينها أكثر من 73,000 دولار.

في نوفمبر، تزامنت التدفقات القوية مع مشاعر السوق الإيجابية إثر فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية، ما دفع البيتكوين لتسجيل مستوى قياسي جديد تجاوز 92,000 دولار.

سجلت صناديق البيتكوين في الولايات المتحدة تدفقات صافية بلغت 3.9 مليار دولار خلال هذه الفترة، مع تصدر صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لـ “BlackRock” القائمة، حيث استحوذ على أكثر من 3 مليار دولار، ليصل إجمالي أصوله إلى 40 مليار دولار.

في الأسبوع الأخير وحده، سجل صندوق “IBIT” تدفقات صافية تجاوزت 2 مليار دولار، رغم تقلبات السوق التي شهدت تدفقات واردة بقيمة 2.4 مليار دولار خلال ثلاثة أيام، قابلتها عمليات استرداد بلغت 770 مليون دولار في نهاية الأسبوع، لتكون المحصلة النهائية تدفقات صافية بقيمة 1.6 مليار دولار.

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