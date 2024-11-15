بعد بلوغ سعر البيتكوين لقمة جديدة: ماهي التوقعات التالية تجاه السعر؟

سجل سعر البيتكوين مؤخرا ارتفاع قياسي متجاوزا مستوى 93 ألف دولار، مدفوع بتدفقات صافية بقيمة 4 مليار دولار خلال خمسة أيام من صناديق استثمار ETF البيتكوين، بمتوسط يومي يبلغ 800 مليون دولار وشراء 10,000 بيتكوين يوميا.

بحسب “ريان لي” مدير المحللين في شركة “Bitget Research” فإن هذا الزخم من البيتكوين جاء مدفوع بثلاثة عوامل رئيسية:

1. البيتكوين كأصل احتياطي محتمل:

ألمح الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال مؤتمر ناشفيل بيتكوين إلى إمكانية اعتماد البيتكوين كأصل احتياطي وطني، ما قد يرفع مكانته لمستوى الذهب.

إذا تحقق ذلك، فقد يشجع دولا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، مما يؤدي إلى تدفقات مالية ضخمة ويدفع البيتكوين إلى مستويات تاريخية جديدة.

2. تحسن السيولة:

تعزز سيطرة “ترامب” على الكونغرس وتعاونه مع “إيلون ماسك” احتمالات تبني سياسات مالية ونقدية توسعية.

هذه السياسات قد تحسن السيولة الكلية وتزيد من جاذبية البيتكوين كأصل يجمع بين خصائص المخاطرة والتحوط ضد التضخم.

3. تطور البيئة التنظيمية:

من المتوقع إصدار تشريعات أمريكية داعمة للعملات المشفرة العام المقبل، مما يوفر دفعة متوسطة إلى طويلة الأجل لسوق الكريبتو.

التوقعات السعرية:

في ظرف شهر واحد: من الممكن أن يتراوح سعر البيتكوين ما بين 82,000 و110,000 دولار، وتجاوز مستوى 94,000 دولار قد يؤدي إلى تصفية مراكز قصيرة بقيمة تتجاوز مليار دولار، مما يعزز الاتجاه الصاعد.

من الممكن أن يتراوح سعر البيتكوين ما بين 82,000 و110,000 دولار، وتجاوز مستوى 94,000 دولار قد يؤدي إلى تصفية مراكز قصيرة بقيمة تتجاوز مليار دولار، مما يعزز الاتجاه الصاعد. في ظرف ستة أشهر: من الممكن أن يتراوح النطاق السعري المتوقع بين 73,000 و150,000 دولار.

مراقبة المؤشرات مثل معدلات التمويل وخريطة التصفية في سوق المشتقات وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة ستكون حاسمة في فهم تحركات السوق القادمة.

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