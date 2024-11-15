كوين بيس تتحدى عمالقة الدفع التقليديين بميزة جديدة: التفاصيل

أعلنت كوين بيس عن إطلاق ميزة “الدفع بلمسة واحدة”، مستهدفة تحسين المدفوعات بالعملات الرقمية المشفرة وتوسيع استخدامها عالميا.

كشف “جيسي بولاك” خلال مؤتمر “DevCon” في بانكوك أن الميزة تخضع للاختبار حاليا وسيتم طرحها قريبا في 50 دولة.

تتيح هذه الميزة للتجار قبول العملات المستقرة مثل USDC وUSDT، مع إمكانية تحويلها إلى عملات محلية، مما يعزز الربط بين الأصول الرقمية والخدمات المصرفية التقليدية.

الميزة تعتمد على بنية تحتية هجينة، تجمع بين الأنظمة المصرفية التقليدية وتقنيات الكريبتو، وتعد بتوفير معدلات فائدة أفضل وتجربة دفع أسرع وأكثر سلاسة.

أضاف “بولاك” أن تطوير معايير تشغيلية مثل ERC-7693 وRIP-7755 يعزز التكامل بين شبكات الايثيريوم وخاصة الطبقات الثانية L2 المختلفة، مما يتيح التنقل السلس بين الشبكات مثل “Arbitrum” و”Optimism”.

لتحقيق أهدافها، استحوذت كوين بيس على “Utopia Labs” لتعزيز بنيتها التحتية لمدفوعات الكريبتو.

جلب فريق “Utopia” معه خبرات واسعة لشركة كوين بيس خاصة في مجال تطوير حلول الدفع على البلوكشين، مما يدعم رؤية كوين بيس لتوفير نظام مدفوعات عالمي منخفض التكلفة وعالي الكفاءة.

أكد “بولاك” أن هذه الابتكارات تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على العملات المستقرة، التي سجلت 8.5 تريليون دولار من المعاملات في الربع الثاني من 2024، وتوسيع نطاق استخدام حلول الكريبتو لتحفيز الاقتصاد الرقمي عالميا.

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