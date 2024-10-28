مايكل سايلور يشيد بالبيتكوين بعد تألق شركة مايكروستراتيجي في سوق الأسهم

حققت شركة مايكروستراتيجي، بقيادة “مايكل سايلور”، مكانة بارزة في الأسواق الأمريكية، حيث تفوقت على شركات عملاقة مثل أمازون وألفابت من حيث حجم التداول اليومي.

في 25 أكتوبر، تجاوزت قيمة التداول اليومي لأسهم الشركة 5.8 مليار دولار، مما جعلها تتفوق على أمازون وألفابت، وفقا لبيانات “FactSet”.

تأثير البيتكوين على النمو المالي لشركة “مايكروستراتيجي”:

ارتبط نجاح مايكروستراتيجي بشكل كبير باستثماراتها الضخمة في البيتكوين، حيث تمتلك الشركة 252,220 بيتكوين تقدر بأكثر من 17 مليار دولار.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 444٪ خلال العام الماضي.

وأبدت مؤسسات كبرى مثل “بلاك روك” ثقتها المتزايدة بالشركة، حيث رفعت حصتها فيها إلى 5.2٪.

“سايلور” يقترح البيتكوين على “مايكروسوفت”:

في خطوة أخرى، اقترح “سايلور” على الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، “ساتيا ناديلا”، دمج البيتكوين في استراتيجيات “مايكروسوفت”.

ورغم أن مجلس إدارة “مايكروسوفت” رفض الاقتراح، معتبرا أن التقلبات العالية للبيتكوين لا تتناسب مع أهداف الشركة المالية.

إلا أن ما أظهرته أسهم “مايكروستراتيجي” المدعومة بالبيتكوين هو تفوق واضح على مايكروسوفت بنسبة 313٪ في العام الماضي.

اقرأ أيضا:

البيتكوين مقابل الدولار: هل ستتبنى مجموعة بريكس نظام الدفع البديل الذي اقترحه الرئيس “بوتين”؟

سعر البيتكوين يستعيد مستوى 68 ألف دولار وتألق واضح لعملتي DOGE وAVAX

