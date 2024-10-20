مدير تنفيذي في “بلاك روك”: 75% من استثمارات صناديق ETF البيتكوين تأتي من عشاق الكريبتو وليس من الشركات!

أوضحت “سامارا كوهين”، رئيسة صندوق البيتكوين من “بلاك روك” المتداول في البورصة، أن 75% من استثمارات صناديق ETF البيتكوين تأتي من عشاق العملات المشفرة وليس من وول ستريت.

كما أن 80% من المشترين لصناديق البيتكوين المتداولة هم مستثمرون جدد في منتجات “iShares” التابعة لبلاك روك.

تجاوزت القيمة السوقية لصناديق البيتكوين المتداولة 63 مليار دولار، مع تدفقات داخلة بلغت 20 مليار دولار، وكان لبلاك روك النصيب الأكبر.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تقدم مهم بموافقتها على إدراج خيارات لصناديق البيتكوين، ما يوفر للمستثمرين أدوات مرنة للتحوط والمضاربة، إلا أن الإدراج الفعلي ينتظر موافقة هيئة تداول العقود الآجلة.

أنهت البيتكوين الربع الثالث بارتفاع بنسبة 140% على أساس سنوي، ووصلت إلى 68,300 دولار.

ومع تخفيض الفائدة الأخير من الاحتياطي الفيدرالي، زادت التوقعات الإيجابية تجاه العملات المشفرة، حيث ارتفع النشاط السوقي للبيتكوين وتحسنت معنويات السوق، مما يشير إلى استمرار الزخم الصعودي.

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