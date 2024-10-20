ما هو وضع العملة الرقمية المستقرة PYUSD المقدمة من بايبال مقارنة بباقي العملات المستقرة؟

اكتسبت العملة الرقمية PYUSD المدعومة من بايبال زخم في سوق العملات المستقرة، حيث بدأت تنافس العملات المستقرة الكبرى مثل USDT وUSDC.

على الرغم من كونها أصغر حجما، إلا أن عملة PYUSD تشهد نمو سريع وفقا لتقرير من فريق أبحاث مدير الأصول “Hashdex”.

تحول في سوق العملات المستقرة:

أفاد التقرير أن هيمنة العملات المستقرة في السوق نمت بنسبة 3% خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث زادت حصة USDT بنسبة 1% وUSDC بنسبة 5%.

بينما شهدت PYUSD نمو ملحوظ في هيمنتها بنسبة 57% خلال نفس الفترة.

تم إطلاق العملة الرقمية المستقرة PYUSD في أغسطس 2023 بالتعاون مع شركة “Paxos Trust”، مدعومة بالكامل باحتياطي الدولار الأمريكي وسندات الخزانة.

وقد تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار في غضون 383 يوم فقط، مما جعلها تنمو بوتيرة أسرع مرتين من USDC وثلاث مرات من USDT.

إلى جانب إطلاقها على شبكة الايثيريوم، توسعت PYUSD إلى شبكة سولانا، مما عزز انتشارها أكثر.

ويشير تقرير “Hashdex” إلى أن التبني المؤسسي المتوقع للعملة المستقرة قد يرفع من حصتها السوقية في الربع الرابع من عام 2024.

تزايد أهمية العملات المستقرة في التكنولوجيا المالية:

تشهد العملات المستقرة اهتمام متزايد في مجال التكنولوجيا المالية.

فإلى جانب بايبال، تعتزم شركات مثل “Revolut” والريبل إطلاق عملات مستقرة مدعومة بالدولار، كما دخلت بنوك مثل “JPMorgan” السوق عبر عملة JPM Coin لتسهيل المدفوعات في الوقت الفعلي للعملاء المؤسسات.

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