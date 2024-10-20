رقم قياسي جديد لعدد مستخدمي شبكات البلوكشين

أصدرت شركة رأس المال الاستثماري (a16z) تقرير بعنوان “حالة العملات المشفرة”، كشف عن تحقيق شبكات البلوكشين رقم قياسي جديد مع تفاعل 220 مليون عنوان نشط في سبتمبر 2024، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الرقم المسجل بنهاية 2023.

سولانا تتصدر شبكات البلوكشين من حيث عدد المستخدمين النشطين:

سجلت شبكة سولانا أكبر عدد من المستخدمين النشطين بواقع 100 مليون مستخدم، تلتها شبكة “NEAR” بـ 31 مليون مستخدم.

جاءت شبكة “Base”، الخاصة بـ “كوين بيس”، في المركز الثالث بـ 22 مليون مستخدم، تلتها ترون بـ 14 مليون مستخدم.

أما شبكة البيتكوين فقد سجلت 11 مليون مستخدم، فيما جاءت شبكة بينانس BNB في المرتبة السادسة بمليون مستخدم أقل من البيتكوين أي بـ10 مليون مستخدم.

كما شهدت سولانا نمو بنسبة 11.2٪ في اهتمام منشئي التطبيقات، وارتفع الاهتمام بمنصة Base بنسبة 10.7%.

أما بالنسبة للبيتكوين، فقد ارتفع عدد المطورين المهتمين بشبكة البيتكوين إلى 4.2٪ مقارنة بـ 2.6٪ في 2023.

نمو العملات الرقمية المستقرة:

من بين أبرز النتائج الأخرى، كان النمو الكبير للعملات المستقرة.

في الربع الثاني من 2024، عالجت هذه العملات معاملات بقيمة 8.5 تريليون دولار، مقارنة بـ 3.9 تريليون دولار لشركة فيزا.

وأشار التقرير إلى أن العملات المستقرة أصبحت “التطبيق القاتل” في النظام البيئي، بفضل رسوم المعاملات المنخفضة التي تقل عن سنت واحد على شبكات مثل “Base”، مقارنة برسوم التحويلات التقليدية التي تصل إلى 44 دولار.

أكد التقرير أيضا أن العملات المشفرة أصبحت قضية سياسية رئيسية في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب الانتخابات.

أظهر استطلاع من “Galaxy Research” أن “دونالد ترامب” يحظى بتفضيل مجتمع العملات المشفرة، فيما يتوقع البعض أن نائبة الرئيس “كامالا هاريس” قد تكون أكثر دعما للصناعة مقارنة بإدارة “بايدن”.

كما أظهرت بيانات “Google Trends” زيادة الاهتمام بالبحث عن العملات المشفرة في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا وويسكونسن، مما يشير إلى تأثير متزايد لهذه العملات على المشهد السياسي.

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