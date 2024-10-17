حدث 3.0 Socials بالرياض: حدث جمع المختصين والمهتمين في البلوكشين وألعاب الويب 3!

مثلما سبق وأعلنا عنه في بيتكوين العرب بأننا سنكون الشريك الإعلامي لحدث 3.0 Socials بالرياض.

حل الموعد يوم أمس (16 أكتوبر) وكان الجميع متحمس لانعقاد التجمع الذي كان فرصة مثالية للنقاش وطرح الرؤى والأفكار حول تقنية البلوكشين والويب 3.

ميز الحدث التفاعل الكبير للحضور مع المتحدثين وتبادل الأفكار والخبرات حول مجال الويب 3 والبلوكشين.

تميز الحدث بحضور نخبة من المتخصصين، رواد الأعمال، والمستثمرين، إلى جانب الشركات الناشئة التي تتطلع إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها هذه التقنيات الناشئة.

كان الهدف الأساسي للحدث تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع المزدهر، إضافة إلى إنشاء منصة لتبادل الأفكار والنقاشات المعمقة حول مجال البلوكشين والويب 3.

طيلة أمسية يوم أمس 16 أكتوبر شهد الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية التي قدمها خبراء عالميون وإقليميون في مجال البلوكشين وألعاب الويب 3.

تركزت النقاشات على مواضيع متعددة تتراوح بين تطوير الألعاب القائمة على البلوكشين، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الويب 3، إلى جانب مناقشة حالات الاستخدام الفعلي للعملات المشفرة في البيئات الافتراضية.

كانت هناك كذلك حلقات نقاش مفتوحة سمحت للحضور بالمشاركة الفعالة وتبادل الأفكار والخبرات المباشرة مع المتحدثين.

بيتكوين العرب كشريك إعلامي رئيسي:

من اللافت أن “بيتكوين العرب”، والتي تعد واحدة من أبرز المنصات الإعلامية في عالم العملات الرقمية والبلوكشين، كانت شريك إعلامي للحدث.

هذا الحضور الإعلامي القوي ليس الأول من نوعه، حيث سبق لبيتكوين العرب أن شاركت كشريك إعلامي في العديد من الأحداث الكبيرة في هذا المجال، مما يبرز مكانتها المتميزة في دعم ونشر المعرفة حول الابتكارات التقنية المتعلقة بالبلوكشين والعملات المشفرة.

مستقبل الألعاب والويب 3 في العالم العربي:

من خلال النقاشات التي شهدها الحدث، ظهر اهتمام متزايد بتقنيات البلوكشين وألعاب الويب 3 في المنطقة العربية.

تم تسليط الضوء على إمكانيات تطوير محتوى عربي أصيل في هذا المجال، وأهمية التعاون بين الشركات المحلية والعالمية لتعزيز الابتكار وتوفير فرص جديدة للشباب والمطورين.

تعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في دعم التقنيات الناشئة، مع توفير بيئة تنظيمية مواتية تعزز من استقطاب الاستثمارات والمواهب في هذه المجالات.

في الختام:

يأتي الحدث ليؤكد مرة أخرى أن الرياض هي وجهة رئيسية للتقنيات المستقبلية مثل البلوكشين والويب 3.

من خلال جمع الخبراء والمهتمين في مكان واحد، تم فتح آفاق جديدة للنقاش وتبادل الأفكار، مما يعزز من فرص الابتكار والتعاون في هذه المجالات الحيوية.

مع استمرار “بيتكوين العرب” في دعم مثل هذه الفعاليات، يبدو أن المنطقة العربية على أعتاب تطورات هامة في مجال التكنولوجيا الرقمية واللامركزية.

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