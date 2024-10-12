الحذر من التزييف العميق ومقاطع الفيديو المزيفة التي تروج لعملات مشفرة مشبوهة

أصدر “Changpeng Zhao (CZ)”، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس، تحذير مهم لمجتمع العملات الرقمية المشفرة بشأن تداول مقاطع فيديو مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي.

تظهر هذه المقاطع المصممة بالذكاء الصناعي، نسخة من “CZ” مؤسس بينانس (AI-CZ) تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو يروج لعملات مشفرة غير معروفة.

دعا “CZ” المستخدمين إلى توخي الحذر، مؤكدا أن هذه المقاطع المزيفة تنتشر على منصات مختلفة عدا منصة X.

وأشار “CZ” إلى أن المحتالين يستغلون الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لإنشاء مقاطع فيديو مزيفة يصعب تمييزها عن الحقيقية.

في تعليق سابق، حذر “تشارلز هوسكينسون” مؤسس كاردانو، من أن التكنولوجيا ستصل قريبا إلى مستوى يجعل من المستحيل التفرقة بين المحتوى المزيف والحقيقي.

جاء هذا التحذير بعد أسابيع من إطلاق سراح “CZ” من السجن، حيث قضى عقوبة لمدة أربعة أشهر على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية وغسل الأموال.

وافقت بينانس على دفع غرامة تزيد عن 4 مليارات دولار، واستقال “CZ” من منصبه كرئيس تنفيذي، ليحل محله “ريتشارد تنج”.

على الرغم من التوقعات بأن هذه التطورات، إلى جانب تخفيضات الفائدة الأمريكية، ستدفع سعر البيتكوين للارتفاع، إلا أن ذلك لم يحدث بعد.

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