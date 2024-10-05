مؤسس كاردانو يوضح سبب لماذا يعد مشروع كاردانو “رقم 1″؟

أوضح “تشارلز هوسكينسون” مؤسس كاردانو مؤخرا عبر شبكة التواصل الاجتماعي X بأنه يثق بأن بلوكشين كاردانو ولكونه يعتمد على آلية إثبات الحصص لا يزال “رقم 1”.

أوضح “هوسكينسون” أن كاردانو لديها ميزة كبيرة في الحوكمة اللامركزية على مشاريع البلوكشين الأخرى.

بالاضافة إلى ذلك، نبه وأخبر حول التحديثات المرتقبة القادمة على خريطة كاردانو والتي ستميز شبكة كاردانو بشكل أكبر عن منافسيها.

يأتي المنشور الأخير بعد أن سلط “هوسكينسون” الضوء على بعض الترقيات في كاردانو في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتشمل هذه التحديثات “Ouroboros”، وآلية إجماع كاردانو، ومجموعة شبكات ذاتية المعالجة، ومعايير الأصول الأصلية، وHydra، وMithril، وغيرها من التطورات والتحديثات.

في وقت سابق أطلقت كاردانو وبنجاح ترقية Chang والتي بدأت تنفيذ الحوكمة اللامركزية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من بعض إنجازاتها الفنية، كافح سعر العملة الرقمية ADA، للبقاء في المراكز العشرة الأولى في CoinGecko، ليتنازل بعدها لصالح بعض المشاريع الأخرى.

تحتل ADA حاليا المركز الثاني عشر بقيمة تقارب 12.5 مليار دولار.

اشتكى بعض أعضاء المجتمع من خسائر كبيرة ردا على أحدث تعليق لـ “هوسكينسون”.

ومع ذلك، رفض مؤسس كاردانو مرارا وتكرارا أهمية حركة الأسعار قصيرة الأجل، واختار التركيز على الآفاق طويلة الأجل لمنافسة الايثيريوم.

في وقت سابق من هذا العام، واجه مؤسس كاردانو بعض ردود الفعل العنيفة بعد توقعه أن عملة البيتكوين لن تنجو.

هذا الأسبوع، سخر “هوسكينسون” من المجتمع الذي يقف وراء أكبر عملة مشفرة، متهما أعضاءه بعبادة الرئيس التنفيذي لشركة “MicroStrategy” “مايكل سيلور” لمجرد اقتراض المال من أجل شراء البيتكوين.

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