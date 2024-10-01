خمس أسباب تجعل عملة البيتكوين قادرة على الارتفاع في شهر أكتوبر: تعرف عليها

مع حلول شهر أكتوبر، المعروف في مجتمع العملات المشفرة بـ “Uptober”، تبدو عملة البيتكوين في وضع مثالي لتحقيق ارتفاع جديد.

تاريخيا، كان شهر أكتوبر إيجابيا لعملة البيتكوين، حيث شهد بداية خمسة أسواق صاعدة كبيرة.

استنادا إلى الظروف الفنية والسوقية الحالية، هناك احتمال قوي بأن يشهد هذا الشهر أداء متميز للعملة.

فيما يلي خمسة عوامل رئيسية قد تدفع البيتكوين إلى الارتفاع خلال شهر أكتوبر:

1. وضع فني قوي:

تشير التحليلات الفنية إلى أن البيتكوين تقترب من مستوى مقاومة مهم، تشكّل على مدى الأشهر الماضية عند الحافة العلوية لقناة هابطة.

حاليا، يتداول السعر بالقرب من 64,000 دولار، وإذا تمكنت البيتكوين من اختراق هذا الحاجز بوضوح، فقد تتجه نحو تحقيق الهدف الذي طال انتظاره عند 70,000 دولار.

مثل هذا الاختراق قد يشير إلى بداية اتجاه صعودي جديد وقوي.

2. دعم من المتوسطات المتحركة:

تظل البيتكوين مدعومة فوق متوسطات متحركة أسيّة مهمة، وهي المتوسطات 26 EMA و100 EMA و200 EMA، مما يعزز من الزخم الصعودي.

تشكّل هذه المتوسطات منطقة دعم قوية عند حوالي 61,000 دولار.

طالما بقيت البيتكوين فوق هذه المستويات، فإن المسار الأقل مقاومة سيظل نحو الارتفاع.

3. تحسن موقف السوق:

تشير البيانات إلى أن الأسواق المالية الأكبر تتبنى موقف صعودي، حيث تحقق الأسهم أداء جيد وتزداد استثمارات صناديق التحوط في أسهم التكنولوجيا.

هذه الحالة الإيجابية في الأسواق التقليدية قد تمتد إلى سوق العملات المشفرة، مما يزيد من احتمالية ارتفاع البيتكوين خلال هذا الشهر.

وقد استفادت البيتكوين سابقا من مثل هذه الظروف الاقتصادية، خاصة في فترات سعي المستثمرين وراء عوائد أكبر على الأصول الخطرة.

4. البيتكوين كتحوط ضد التضخم:

مع استمرار مخاوف التضخم، تحتفظ البيتكوين بجاذبيتها كأداة تحوط ضد تآكل القوة الشرائية.

وفي ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة، يلجأ المستثمرون بشكل متزايد إلى البيتكوين باعتبارها وسيلة لحماية أموالهم من آثار التضخم، وهو ما يعزز احتمالات استمرار الطلب عليها وارتفاع سعرها.

5. النمط التاريخي الصعودي في أكتوبر:

أكتوبر كان دائما شهر مواتي للبيتكوين.

فخلال السنوات الماضية، شهد بداية خمسة أسواق صاعدة.

وبالنظر إلى الأداء المتميز الذي حققته البيتكوين في شهر سبتمبر، والذي كان من بين الأفضل في تاريخها، يتوقع المحللون استمرار الزخم الصعودي خلال شهر أكتوبر أيضا.

خلاصة القول:

استنادا إلى الظروف الفنية الحالية، الدعم القوي من المتوسطات المتحركة، وتحسن معنويات السوق، إلى جانب جاذبية البيتكوين كتحوط ضد التضخم وتاريخها القوي في شهر أكتوبر، يبدو أن البيتكوين في وضع يسمح لها بتحقيق مكاسب كبيرة خلال هذا الشهر ولكن من السابق لأوانه القول بذلك لكن الاستناد هنا على المؤشرات سابقة الذكر وعلى حركة البيتكوين تاريخيا.

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