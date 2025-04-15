وزارة الصناعة والثروة المعدنية توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية وبرنامج تنمية القدرات البشرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم ثلاثية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج تنمية القدرات البشرية، لتفعيل مبادرة مسرعة المهارات في قطاعي الصناعة والتعدين، بحضور معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري.

وتستهدف المذكرة -التي أبرمت على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025 المنعقد بالرياض- إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل الصناعي والتعديني من المهارات المتخصصة من خلال تطوير برامج تدريبية نوعية بالتعاون مع الجامعات والجهات التدريبية المتخصصة، وتأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز العمل التكاملي مع جميع الجهات ذات العلاقة في مجال تأهيل الكوادر البشرية وتطويرها وتطوير مهاراتها وتمكينها في قطاعي الصناعة والتعدين، ورفع جاهزيتها لمواكبة متطلبات القطاع الصناعي، عبر مواءمة برامج التدريب مع الفرص الوظيفية في المنشآت الصناعية، وسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز التوطين ورفع إنتاجية وكفاءة القوى العاملة الوطنية.

وتضمنت أهداف المذكرة حصر احتياجات المنشآت الصناعية والتعدينية من برامج تطوير المهارات المهنية، وتصميم برامج متقدمة تلبي تلك الاحتياجات، إلى جانب قياس الأثر لتلك البرامج لضمان كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات، وتستهدف المبادرة تدريب 28,000 مستفيد بحلول عام 2027.

من جهة أخرى، أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع شركة FESTO الألمانية لتطوير برامج التدريب المهني في المنشآت الصناعية ورفع كفاءة البرامج التدريبية والفنية المقدمة للكوادر البشرية في القطاع الصناعي.

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