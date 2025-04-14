شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين يواصل التراجع.. وعيار 21 يسجل 4610 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر التحديثات بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5268.5 جنيه.

- عيار 21: 4610 جنيها.

- عيار 18: 3951.5 جنيه.

- عيار 14: 3073.33 جنيه.

- سعر شراء الجنيه الذهب: 36880 جنيه.

الرسوم ترفع تقلبات الأسواق وتعزز مكاسب الذهب

وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الجمعة عن بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية المتبادلة، لكن يوم الأحد عاد الرئيس ترامب وأكد أن استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم على الصين لن يدوم طويلًا.

وتسببت الرسوم الجمركية في زيادة التقلبات وعدم اليقين في الأسواق المالية، وفي مثل هذا المناخ، قد يتجه سعر الذهب نحو بلوغ 3,300 دولار على المدى القريب إذا استمر ضعف الدولار".

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.