شكرا لقرائتكم خبر عن 64.47 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، جراء مخاوف من أن تضعف الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة النمو الاقتصادي العالمي وتقوض الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا أو 0.45 % إلى 64.47 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتًا أو 0.44% إلى 61.23 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وفقد الخامان نحو 10 دولارات للبرميل منذ بداية الشهر مع تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

ورفعت بكين رسومها التجارية على الواردات الأمريكية إلى 125% يوم الجمعة الماضي ردا على قرار أمريكا في زياد الرسوم الجمركية على السلع الصينية.