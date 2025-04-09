شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يعيد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمدة 3 سنوات ، حيث تم تجديد الثقة في المحاسب عماد الدين مصطفي رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا .

وبحسب قرار الوزير ضم المجلس كلا من المهندس سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ، والمحاسب عماد الدين مصطفي خالد عضوا منتدبا تنفيذيا و المحاسب حازم عبد الوهاب عضو منتدب مالي وإداري .

كما ضم المجلس كلا من أحمد ناجي ، وخالد الغزالي حرب وممثل اتحاد العمال وممثل وزارة المالية أعضاء مجلس إدارة .

وكشفت المؤشرات المبدئية للشركات لتابعة للقابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، إنها حققت 12.1 مليار جنيه إيرادات بنهاية العام المالى يونيو 2024 ، مقارنة بنحو 10.9 مليار جنيه عام 2023 ،فيما نجحت الشركات في تحقيق نحو 3.8 مليار جنيه أرباح ،مقابل نحو 1.9 مليار جنيه عام 2023.

وعلي صعيد الصادرات فقد بلغ اجمالي صادرات الشركات نحو 5.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 ،مقابل صادرات بلغت 5.4 مليار جنيه في عام 2023.



