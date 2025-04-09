شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 1.8%، عند 11096 نقطة، وبتداولات بلغت، 6.838 مليار ريال.

وبحسب بيانات موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 353.145 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.379 تريليون ريال. انخفاض أسهم 225 شركة انخفضت أسهم 225 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 23، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، رؤوم، وتكافل الراجحي، وصناعة الورق، والموسى، وسدافكو، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول كانت أسهم شركات، البلاد، وصدر، والمملكة، وسيسكو القابضة، ودراية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 0.4%، عند 28369 نقطة، وبتداولات بلغت، 25.455 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.165 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 54 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 57 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 24، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.