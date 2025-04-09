شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الباحة» توافق على تعديل اسم الشركة إلى «درب السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)، والذي عُقد أمس الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:

1. الموافقة على تعديل أسهم الشركة وفقا لما يلي:

- القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (0.10) ريال.

- القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: 1 ريال.

- عدد الأسهم قبل التعديل : 2,182,950,000 سهم.

- عدد الأسهم بعد التعديل : 218,295,000 سهم.

- لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تعديل الأسهم.

وسيكون قرار التعديل نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ويتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، وسيتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تعديل الأسهم.

- الموافقة بتعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.

2. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة، ليصبح اسم الشركة بعد التعديل: شركة درب السعودية للاستثمار (شركة مساهمة مدرجة).

وسيصبح اسم التداول الخاص بالشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) هو (درب السعودية).