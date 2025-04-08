شكرا لقرائتكم خبر عن سعر بيتكوين يهبط إلى مستويات متدنية خطيرة وسط عاصفة رسوم ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت عملة بيتكوين إلى ما دون مستوى 80 ألف دولار، كما لامست مستوى أقل من 75 ألف دولار بالأمس، في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وتزايد التوترات التجارية، وذلك بالتزامن مع انخفاض حاد في العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، حسبما أفادت منصة "إنفيستوبيديا" الأمريكية. هبوط حاد في بيتكوين انخفضت العملة الرقمية الرائدة بنسبة 5% لتسجل نحو 79000 دولار أمريكي، حيث استعد المستثمرون لمزيد من التقلبات الحادة، بعد أن أعلنت الصين يوم الجمعة عن رسوم انتقامية ردًا على التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد زادت هذه التطورات من المخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد قد تُفضي إلى ركود اقتصادي عالمي.

اقرأ أيضاً: رياح عكسية مفاجئة قد تهبط بسعر بيتكوين في 2025.. اعرف المخاطر ضغوط متزايدة وعمليات تصفية بمئات الملايين تواجه بيتكوين ضغوطًا قوية بسبب عمليات التصفية القسرية، إذ يُجبر العديد من المتداولين على إغلاق مراكزهم الصعودية بخسائر كبيرة مع استمرار تراجع الأسعار.

ووفقًا لبيانات موقع "كوين جلاس" CoinGlass، فقد بلغت قيمة عمليات التصفية الطويلة نحو 250 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أكبر موجة تصفية منذ 7 مارس الماضي. أداء بيتكوين منذ بداية 2025 منذ بداية العام، تراجعت قيمة بيتكوين بنسبة 15%، على الرغم من أنها كانت قد تضاعفت في 2024 بدعم من توقعات إيجابية بشأن تحسن السياسات التنظيمية في الولايات المتحدة وخارجها.

اقرأ أيضاً: ما توقعات سعر بيتكوين بعد عام واحد من الآن في ظل إدارة ترامب؟ استمرار الاتجاه الهبوطي في بيتكوين شهدت بيتكوين اختراقًا سلبيًا للمتوسط المتحرك لـ 200 يوم الشهر الماضي، قبل أن تعود لتتداول في مسار هبوطي واضح، خاصة مع كسرها للنمط الفني السلبي في نهاية مارس.

ويبدو أن الاتجاه النزولي لا يزال هو المسيطر، مع تسارع في وتيرة الانخفاض عقب فترة من التذبذب العرضي. 3 مستويات دعم رئيسية تنتظر بيتكوين في حال فشل السوق في التماسك فوق القاع المسجل في مارس، فقد تنخفض بيتكوين إلى:

- 74000 دولار أمريكي: وهو مستوى الدعم الأول الذي يربط بين ذروة مارس 2024 وأعلى مستويات أكتوبر السابق للانتخابات.

- 65000 دولار أمريكي: دعم فني محتمل في حال كسر المستوى الأول.

- و57000 دولار أمريكي: مستوى الدعم الثالث والذي قد يتم اختباره في حال تصاعد الضغوط البيعية.