الاقتصاد

قبول استقالة الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الغذاء»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

قبول استقالة الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الغذاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الغذاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء، اليوم، قبول استقالة سلطان الحربي من منصب الرئيس التنفيذي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قبول الاستقالة اعتبارا من تاريخ 10 أبريل الحالي.
وأضافت أن سبب الاستقالة متابعة المسيرة المهنية، منوهة بإعلان أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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