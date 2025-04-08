شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الغذاء» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن سبب الاستقالة متابعة المسيرة المهنية، منوهة بإعلان أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء، اليوم، قبول استقالة سلطان الحربي من منصب الرئيس التنفيذي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قبول الاستقالة اعتبارا من تاريخ 10 أبريل الحالي.وأضافت أن سبب الاستقالة متابعة المسيرة المهنية، منوهة بإعلان أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.