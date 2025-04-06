شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 6- 4- 2025 فى قطر عيار 18 بـ 266.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد في قطر انخفاضا ملحوظا، مقارنة بأسعار أمس حيث سجل عيار 24 سعر 355.50 ريال قطري، بينما بلغ عيار 21 حوالي 311.00 ريال للجرام، وينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع التحركات المستقبلية المحتملة في السوق.

عيار 24 سجل 355.50 ريال

عيار 22 سجل 326.00 ريال

عيار 21 سجل 311.00 ريال

عيار 18 سجل 266.75 ريال

عيار 14 سجل 207.50 ريال

عيار 12 سجل 177.75 ريال

الاونصة11057.50 ريال

الجنيه الذهب2488.50 ريال

الأونصة بالدولار3037.76 دولار

أسعار الذهب اليوم في قطر

ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويستفيد عادةً من بيئة انخفاض أسعار الفائدة.