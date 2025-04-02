شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 فى قطر يسجل 275.50 ريال للجرام عيار 18 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في قطر، اليوم الأربعاء 2 أبريل، ارتفاعا طفيفا بالتزامن مع أيام عيد الفطر حيث سجل عيار 24 سعر 367.25 ريال مقارنة ب 364.50 سعر أمس، وينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع التحركات المستقبلية المحتملة في السوق.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 367.25 ريال

عيار 22 سجل 336.50 ريال

عيار 21 سجل 321.25 ريال

عيار 18 سجل 275.50 ريال

عيار 14 سجل 214.25 ريال

عيار 12 سجل 183.50 ريال

الاونصة 11421.50 ريال

الجنيه الذهب 2570.50 ريال

الأونصة بالدولار 3137.75 دولار

وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأمس بما يقارب 50 دولارا.. من قاع 3076 وصولا إلى قمّة 3127 تقريبا.. لكن 45 دولارا من هذا الارتفاع أتى من السوق الصيني صباح الأمس.

ويهدف الرئيس الأمريكى ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلى، كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدى إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.