الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-4- 2025 أمام الجنيه.. آخر تحديث

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-4- 2025 أمام الجنيه.. آخر تحديث

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-4- 2025 أمام الجنيه.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 04:00 ص

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-4-2025 أمام الجنيه المصري استقرارا ملحوظا.

وينشر الخليج 365  تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى   50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه  للبيع ، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع  و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه  للبيع

واستقر سعر الدولار اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements