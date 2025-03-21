الاقتصاد

تراجع سعر الذهب بنسبة 0.7% مسجلًا 3018.20 دولارًا للأوقية

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

  • تراجع سعر الذهب بنسبة 0.7% مسجلًا 3018.20 دولارًا للأوقية 1/2
  • تراجع سعر الذهب بنسبة 0.7% مسجلًا 3018.20 دولارًا للأوقية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب بنسبة 0.7% مسجلًا 3018.20 دولارًا للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد ارتفاعها للجلسة الثامنة على التوالي، تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الجمعة.
وانخفض سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 80ر21 دولارًا أي بنسبة 7ر0% إلى 20ر3018 دولارًا للأوقية تسليم مارس الحالي.

أسعار الذهب العالمية

ويأتي ذلك بعد ارتفاعه أمس بمقدار 10ر4 دولارًا أي بنسبة 1ر0% إلى 3040 دولارًا للأوقية أمس.

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ورغم التراجع اليوم، ظلت أسعار الذهب أعلى بنسبة 8ر0% خلال تعاملات الأسبوع الحالي مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي لتحقق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.

سعر الذهب العالمي

وجاء انخفاض سعر المعدن النفيس في ظل استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر قيمة العملة الخضراء بنسبة 3ر0% إلى 11ر104%.
ومع ذلك، ظلت ضغوط البيع ضعيفة نسبيًا، حيث واصل الذهب الاستفادة من جاذبيته كملاذ آمن بسبب المخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية وتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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