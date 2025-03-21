شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب بنسبة 0.7% مسجلًا 3018.20 دولارًا للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب العالمية

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سعر الذهب العالمي

الدمام - شريف احمد - بعد ارتفاعها للجلسة الثامنة على التوالي، تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الجمعة.وانخفض سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 80ر21 دولارًا أي بنسبة 7ر0% إلى 20ر3018 دولارًا للأوقية تسليم مارس الحالي.ويأتي ذلك بعد ارتفاعه أمس بمقدار 10ر4 دولارًا أي بنسبة 1ر0% إلى 3040 دولارًا للأوقية أمس.ورغم التراجع اليوم، ظلت أسعار الذهب أعلى بنسبة 8ر0% خلال تعاملات الأسبوع الحالي مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي لتحقق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.وجاء انخفاض سعر المعدن النفيس في ظل استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر قيمة العملة الخضراء بنسبة 3ر0% إلى 11ر104%.ومع ذلك، ظلت ضغوط البيع ضعيفة نسبيًا، حيث واصل الذهب الاستفادة من جاذبيته كملاذ آمن بسبب المخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية وتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.