شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات حوارية تناقش صناعة الحلال في أول أيام منتدى مكة والان نبدء بالتفاصيل



ويهدف المنتدى إلى تعزيز مكانة مكة المكرمة كمركز عالمي لصناعة الحلال، ويجمع قادة الصناعة، المستثمرين، الخبراء الدوليين، والجهات التنظيمية لمناقشة أبرز الاتجاهات المستقبلية للقطاع واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في سوق الحلال العالمي.

منتدى مكة للحلال ومن خلال الحدث، يسعى المنتدى إلى تقديم منصة شاملة للتفاعل مع أحدث الابتكارات في هذا القطاع، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والحلول التي تواجه صناعة الحلال.

وتتضمن فعاليات المنتدى هذا العام مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها الجلسات الحوارية المتخصصة التي تركز على أبرز القضايا التي تواجه صناعة الحلال، وورش العمل التفاعلية التي ستتيح للمشاركين فرصة تبادل الخبرات والمعرفة.



كما سيكون هناك معارض دولية تعرض أحدث المنتجات والخدمات الحلال من المملكة العربية قطاع الحلال وفي إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الحلال، سيشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقيات شراكة، أبرزها اتفاقية تعاون بين شركة تطوير منتجات الحلال والهيئة الصومالية للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك بهدف تعزيز التجارة في قطاع الحلال.

يُعد المنتدى فرصة هامة لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، من خلال اجتماعات تجارية مرتبة مسبقًا، ما يسمح للمشاركين بزيادة شبكة علاقاتهم، ويتيح لهم الفرصة للقاء كبار المصنعين والموردين من مختلف أنحاء العالم.

كما ستسهم ورش العمل المخصصة في تعزيز التسويق والعلامات التجارية للأعمال الحلال، ما يعكس اهتمام المنتدى بتعزيز الابتكار ودعمه ضمن هذه الصناعة الواعدة.

الدمام - شريف احمد - تحت وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، انطلقت فعاليات النسخة الثانية من منتدى مكة للحلال 2025، والذي يُقام تحت شعار "التنمية المستدامة عبر الحلال"، في الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2025 بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، بتنظيم مشترك بين مبادرة منافع وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال.ويهدف المنتدى إلى تعزيز مكانة مكة المكرمة كمركز عالمي لصناعة الحلال، ويجمع قادة الصناعة، المستثمرين، الخبراء الدوليين، والجهات التنظيمية لمناقشة أبرز الاتجاهات المستقبلية للقطاع واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في سوق الحلال العالمي.ومن خلال الحدث، يسعى المنتدى إلى تقديم منصة شاملة للتفاعل مع أحدث الابتكارات في هذا القطاع، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والحلول التي تواجه صناعة الحلال.وتتضمن فعاليات المنتدى هذا العام مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها الجلسات الحوارية المتخصصة التي تركز على أبرز القضايا التي تواجه صناعة الحلال، وورش العمل التفاعلية التي ستتيح للمشاركين فرصة تبادل الخبرات والمعرفة.كما سيكون هناك معارض دولية تعرض أحدث المنتجات والخدمات الحلال من المملكة العربية السعودية ودول أخرى. ومن بين أبرز الفعاليات، عروض الطهي الحلال الحية التي سيتولى تقديمها طهاة عالميون، ما يتيح للمشاركين التفاعل مع أرقى تقنيات الطهي الحلال.وفي إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الحلال، سيشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقيات شراكة، أبرزها اتفاقية تعاون بين شركة تطوير منتجات الحلال والهيئة الصومالية للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك بهدف تعزيز التجارة في قطاع الحلال.يُعد المنتدى فرصة هامة لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، من خلال اجتماعات تجارية مرتبة مسبقًا، ما يسمح للمشاركين بزيادة شبكة علاقاتهم، ويتيح لهم الفرصة للقاء كبار المصنعين والموردين من مختلف أنحاء العالم.كما ستسهم ورش العمل المخصصة في تعزيز التسويق والعلامات التجارية للأعمال الحلال، ما يعكس اهتمام المنتدى بتعزيز الابتكار ودعمه ضمن هذه الصناعة الواعدة.