شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«بنان» توقع عقدا لتطوير ناديين رياضيين بـ224 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بنان العقارية توقيع شركتها التابعة شركة قمم نشز للتطوير العقاري مع شركة أرماح الرياضية، أمس، عقد تطوير وتأجير ناديين رياضيين بمدينة الرياض بالدائري الشمالي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعد هذا المشروع الأول من بين عدة مشاريع ستنفذ بين شركة بنان العقارية وشركاتها التابعة مع شركة أرماح الرياضية، والتي تهدف إلى تطوير أندية رياضية متكاملة.
وقالت الشركة إن الحد الأدنى لقيمة العقد (224,018,481) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة مع نسبة إضافية قد تصل إلى 24% في حالة زيادة عوائد الأندية.
وأضافت أن العقد يشمل: عقد تطوير وتأجير ﺗﻘوم بموجبه ﺷرﻛﺔ ﻗﻣم ﻧﺷز ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺗطوﯾر الأرض المستأجرة من قبل شركة أرماح والواقعة ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض على اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ في حي الوادي وﯾﺷﻣل العقد تطوير ﻧﺎديين رﯾﺎﺿيين رﺟﺎﻟﻲ وآخر ﻧﺳﺎﺋﻲ مكتملة التجهيزات ومعدة للتشغيل (دون الأثاث المتنقل والمعدات الرياضية) بالإضافة لمبني ﺗﺟﺎري تقوم شركة قمم نشز للتطوير العقاري بتطويره وتشغيله لصالحها.
ونوهت باﻻﺗﻔﺎق على أن تقوم ﺷرﻛﺔ أرﻣﺎح اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ باﺳﺗﺋﺟﺎر الناديين الرياضيين ﺑﻌﻘد طوﯾل اﻷﺟل يبدأ عند تسليمهما بشكل كامل وذلك لمدة 19 ﻋﺎﻣًﺎ، وﺑﻘﯾﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ (224,018,481) ﷼ غير ﺷﺎﻣل ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة تصل إلى (24%) كحد أقصى ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘد وتعتمد ﻋﻠﻰ أداء وإيراد الناديين الرياضيين، وعلى أن تتحمل شركة قمم نشز للتطوير العقاري كامل قيمة إيجار الأرض محل التطوير عن كامل مدة العقد مع المالك.
وأفادت بأن مدة العقد 19 سنة، وخلال فترة تنفيذ المشروع، تحقق شركة بنان العقارية إيرادات مباشرة من أعمال التطوير، بالإضافة إلى تعزيز استثماراتها وزيادة عوائدها من خلال شركتها التابعة، شركة قمم نشز للتطوير العقاري. حيث تمتلك شركة بنان العقارية حصة مباشرة بنسبة 23%، بينما تمتلك شركتها التابعة، شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري، حصة تبلغ 22% من شركة قمم نشز للتطوير العقاري.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعد هذا المشروع الأول من بين عدة مشاريع ستنفذ بين شركة بنان العقارية وشركاتها التابعة مع شركة أرماح الرياضية، والتي تهدف إلى تطوير أندية رياضية متكاملة.
وقالت الشركة إن الحد الأدنى لقيمة العقد (224,018,481) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة مع نسبة إضافية قد تصل إلى 24% في حالة زيادة عوائد الأندية.
وأضافت أن العقد يشمل: عقد تطوير وتأجير ﺗﻘوم بموجبه ﺷرﻛﺔ ﻗﻣم ﻧﺷز ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺗطوﯾر الأرض المستأجرة من قبل شركة أرماح والواقعة ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض على اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ في حي الوادي وﯾﺷﻣل العقد تطوير ﻧﺎديين رﯾﺎﺿيين رﺟﺎﻟﻲ وآخر ﻧﺳﺎﺋﻲ مكتملة التجهيزات ومعدة للتشغيل (دون الأثاث المتنقل والمعدات الرياضية) بالإضافة لمبني ﺗﺟﺎري تقوم شركة قمم نشز للتطوير العقاري بتطويره وتشغيله لصالحها.
ونوهت باﻻﺗﻔﺎق على أن تقوم ﺷرﻛﺔ أرﻣﺎح اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ باﺳﺗﺋﺟﺎر الناديين الرياضيين ﺑﻌﻘد طوﯾل اﻷﺟل يبدأ عند تسليمهما بشكل كامل وذلك لمدة 19 ﻋﺎﻣًﺎ، وﺑﻘﯾﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ (224,018,481) ﷼ غير ﺷﺎﻣل ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة تصل إلى (24%) كحد أقصى ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘد وتعتمد ﻋﻠﻰ أداء وإيراد الناديين الرياضيين، وعلى أن تتحمل شركة قمم نشز للتطوير العقاري كامل قيمة إيجار الأرض محل التطوير عن كامل مدة العقد مع المالك.
وأفادت بأن مدة العقد 19 سنة، وخلال فترة تنفيذ المشروع، تحقق شركة بنان العقارية إيرادات مباشرة من أعمال التطوير، بالإضافة إلى تعزيز استثماراتها وزيادة عوائدها من خلال شركتها التابعة، شركة قمم نشز للتطوير العقاري. حيث تمتلك شركة بنان العقارية حصة مباشرة بنسبة 23%، بينما تمتلك شركتها التابعة، شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري، حصة تبلغ 22% من شركة قمم نشز للتطوير العقاري.