شكرا لقرائتكم خبر عن حفر 7 آبار وإعادة إكمال 12 بئرا.. تفاصيل خطة الحفر بحقول بدر للبترول لعامين والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف قطاع البترول التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والدراسات والبيانات وإعادة التقييم للاستفادة من الفرص والإمكانات التي تتمتع بها منطقة الصحراء الغربية وزيادة الإنتاج، خاصة وأن أي برميل أو قدم مكعب إضافى فى الإنتاج يمثل أهمية للاقتصاد المصرى لتقليل الفاتورة الاستيرادية وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

وفيما يلى أهم مؤشرات الأداء لبدر للبترول لنجاحها فى تحقيق اكتشاف جديد للغاز في منطقة بدر-1 من خلال البئر الاستكشافى 10-2X والذى يعد استكمالاً لنجاح البئر الاستكشافى 10-1X، وتم اختبار البئر ووضعه علي الانتاج بمعدل نحو 20 مليون قدم مكعب يومياً.

2- وباحتياطيات مؤكدة 15 مليار قدم مكعب غاز ونصف مليون برميل متكثفات، واحتياطيات غير منماة من باقى الطبقات تقدر بنحو 60 مليار قدم مكعب غاز و3 ملايين برميل متكثفات.

3- ما يعد سبقاً للشركة فى اكتشاف الغاز فى طبقات جديدة بتلك المنطقة والتى اقتصر الانتاج منها على الزيت الخام.

4- فقد سجلت الشركة أكبر معدلات الانتاج من حقل بدر-1، حيث يصل الانتاج اليومى حالياً إلى 7700 برميل مكافئ مقارنة بــ 800 برميل عند استلام شركة ويبكو موقع بدر-1 مما أدى إلى تحقيق زيادة في الإنتاج تصل إلى 160% مقارنة بالمستهدف فى الخطة الحالية.

5-وفي ضوء النتائج الايجابية والكشف الجديد، تم وضع خطة معدلة طموحة للحفر للعامين الماليين الحالى والقادم من خلال حفر 3 آبار استكشافية و4 آبار تنموية، بالإضافة الى إعادة إكمال 12 بئر، وبذلك فقد تم تحويل حقل بدر من حقل لإنتاج الزيت الخام فقط على مدار 40 عام إلى إنتاج الزيت والغاز الطبيعي والمتكثفات.