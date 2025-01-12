شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق التيار الكهربائى بأراضى "بيت الوطن" بامتداد النرجس بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ..ورئيس الجهاز يتفقد أعمال الطرق بمنطقة امتداد النرجس "النرجس الجديدة" بالتجمع الثالث

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق التيار الكهربائي بموزعات الجهد المتوسط "المرحلة الثانية" لتغذية عدد من قطع أراضي "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس الجديدة بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه جارٍ إطلاق التيار الكهربائي الجهد المنخفض تباعاً تزامناً مع قيام ملاك قطع الأراضي بعمل المطابقات اللازمة، لافتاً إلى أنه قد تم الإعلان فى السابق عن إطلاق التيار الكهربائي الجهد المتوسط "المرحلة الأولى" لعدد من قطع الأراضي بمنطقة النرجس الجديدة بيت الوطن.

وأضاف "الغيطي" أنه تم تنفيذ أعمال إنارة الشوارع بمناطق مختلفة بمنطقة امتداد النرجس بالتجمع الثالث، مطالباً المواطنين بضرورة المحافظة على كافّة( المرافق المنفذة ) وذلك أثناء أعمال الحفر والبناء لعدم تعرضهم للمخالفات.

وفى السياق ذاته، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، تقدم أعمال الطرق بمنطقة امتداد النرجس "النرجس الجديدة" بالتجمع الثالث، موضحاً أنه تم الانتهاء من طبقة السن بالكامل بمنطقة (Zone A) بعدد 7 شوارع، و(Zone B) بعدد 13 شارع، و(Zone C) بعدد 14 شارع، و(Zone G) بعدد 13 شارع، و(Zone E)، و(Zone F) بعدد 4 شوارع بعروض مختلفة تتراوح من 9 أمتار وحتى 14مترا.

ومن جانبه، أكد المهندس حاتم بكر، مدير إدارة الطرق بالجهاز، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تسوية الطرق ورفع المخلفات بمنطقة D، وجارٍ استكمال الأعمال بمختلف الشوارع بالمنطقة.