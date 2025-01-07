شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. مؤشر داو جونز الصناعي يغلق متراجعًا 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

نتائج بورصة وول ستريت الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 57ر25 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 56ر42706 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 91ر32 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 38ر5975 نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 30ر243 نقطة، أو 2ر1%، ليصل إلى 98ر19864 نقطة.

ومع دخول عام 2025، تتباين التوقعات حول أداء سوق الأسهم الأمريكية بين تفاؤل بنمو مستمر وتحذيرات من تحديات قد تؤثر على الأداء.

توقعات الأسهم الأمريكية 2025

وبخصوص مؤشر S&P 500 تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاعه إلى مستويات تتراوح بين 6,500 و7,000 نقطة، مما يعني نموًا ملحوظًا عن مستوياته الحالية.

ومع ذلك، يحذر البعض من احتمال تراجعه إلى حوالي 5,500 نقطة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.

ويرجو المستثمرون أن تستمر الأسهم في الارتفاع حتى نهاية العام والعام الجديد مما يؤدي إلى ما يعرف باسم ارتفاع سانتا كلوز.



مؤشر ستاندرد آند بورز

وتشير هذه الظاهرة إلى ارتفاع السوق حتى آخر خمسة أيام تداول في العام التقويمي وأول يومين في يناير2025.

وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز عائدًا بنسبة 1.3% في المتوسط خلال هذه الفترة منذ عام 1950، بحسب شركة "إل بي إل فايننشال".

وفي تلك الأثناء، تتزايد بعض المخاوف من أن يفقد السوق زخمه مع جني بعض الأرباح في نهاية العام، بعد أن سجلت المتوسطات الرئيسية جلسات خاسرة يوم الجمعة.

أكبر بنوك وول ستريت

من جهة أخرى كانت انسحبت أكبر بنوك وول ستريت من أحد الأندية الأكثر شعبية داخل قطاع استثمارات المناخ، بما في ذلك مجموعة "جولدمان ساكس"، و"ويلز فارجو"، و"سيتي جروب".

كما انسحب "بنك أوف أمريكا"، و"مورجان ستانلي"، حيث خرجت جميعاً من تحالف للبنوك من أجل تصفير الانبعاثات الكربونية.

وهي المجموعة المخصصة لمساعدة المقرضين على تقليص بصمتهم الكربونية على نحو سريع، فيما لا يزال التأثير الحقيقي لانشقاقات تحالفات البنوك غير واضح.

