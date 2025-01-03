شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يرتفع .. سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الجمعة 3 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 3 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية، عقب ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب العالمي 1.4% لمستويات 2662 دولارا للأونصة مما ينعكس على السعر النهائي للذهب في مصر، الذي يسجل صعوداً ملحوظا منذ باكثر من 15 جنيها

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4304 جنيها.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها.

عيار 18 يسجل 3227 جنيهات.

الجنيه الذهب 30120 جنيها

الذهب العالمي يرتفع

ارتفعت أسعار الذهب، مواصلة الزخم الإيجابي الذي شهدته في نهاية عام 2024 القياسي، مع استعداد المتداولين لتغيرات السياسات المتوقعة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي ستشكل آفاق الاقتصاد وأسعار الفائدة في العام الجديد.

حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 26% خلال العام الماضي، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.



