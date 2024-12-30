تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 74.11 دولار للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام حيث يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 74.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0111 بتوقيت جرينتش وبلغ عقد مارس الأكثر تداولا 73.73 دولار للبرميل بانخفاض 6 سنتات.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات إلى 70.52 دولار للبرميل. وصعد الخامان 1.4 بالمئة الأسبوع الماضي بدعم من سحب كميات أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر كانون الأول مع ارتفاع استهلاك المصافي وزيادة الطلب على الوقود في موسم العطلات.

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