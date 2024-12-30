تراجع ناتج كوريا الجنوبية الصناعي وارتفاع مبيعات التجزئة في نوفمبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أظهرت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن الناتج الصناعي للبلاد انخفض في نوفمبربالمقارنة مع الشهر الذي سبقه بسبب تراجع إنتاج السيارات على الرغم من النمو في قطاع الرقائق.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الناتج الصناعي انخفض بنسبة 4ر0% في الشهر الماضي في تراجع للشهر الثالث على التوالي، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

وارتفعت مبيعات التجزئة وهي مقياس للاستهلاك الخاص بنسبة 4ر0% عن الشهر الذي سبقه.وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 7ر4%.

وشهد الاستثمار في المرافق تراجعا حادا في نوفمبر بانخفاض بنسبة 6ر1% عن الشهر الذي سبقه ما يرجع بشكل كبير إلى الركود في قطاع الآلات.

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