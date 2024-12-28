الصين تخفض الرسوم الجمركية على الإيثان والمعادن المعاد تدويرها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم، أنها ستخفض الرسوم الجمركية على واردات الإيثان وبعض المواد الخام المعاد تدويرها من النحاس والألومنيوم، اعتبارًا من العام 2025.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها ستجري تعديلات على بعض فئات الرسوم الجمركية المختلفة، اعتبارًا من مطلع يناير المقبل، بهدف زيادة واردات المنتجات عالية الجودة وتوسيع الطلب المحلي وتعزيز الانفتاح الاقتصادي.

وقالت الوزارة: إن “الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات التي تقل عن معدلات الدولة الأولى بالرعاية، ستطبق على 935 سلعة، وسيتم خفض الرسوم الجمركية على الإيثان وبعض المواد الخام المعاد تدويرها من النحاس والألومنيوم لتعزيز التنمية الصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون”.

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