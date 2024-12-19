شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات بالبورصة خلال جلسة الأربعاء باستثناء "الاتصالات" و"التبغ" والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات بنسبة 2.7%، 2.6%، على التوالي، وهبطت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 1.6%، 1.5%، 1.4%، على التوالي، وانخفض قطاعا السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%.

كما تراجع قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي، ونزل قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعا البنوك، ومواد البناء بنسبة 0.3%، فيما تراجع قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.228 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.69%، والعرب على 3.72%، واستحوذت المؤسسات على 23.6% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.39%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعرب للبيع بقيمة 139.3 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 44 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 96.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 30503 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 37599 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 13408 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 8419 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 11538 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3135 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 8494 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1851 نقطة.