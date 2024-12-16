شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «ملاذ للتأمين التعاوني» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني (ملاذ للتأمين) فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستبدأ الدورة المقبلة في 06-04-2025م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وتنتهي 05-04-2028م.
وقالت إن تاريخ فتح باب الترشح 2024-12-16، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 2025-01-17.
على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لما يلي:
1- استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسة ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
2- تعبئة نموذج الملائمة الصادر عن هيئة التأمين بشكل كامل وتزويد الشركة ضمن طلب الترشيح بنسخة كاملة وموقعة بصيغة (PDF)ونسخة إلكترونية بصيغة (Word) مطابقة للنسخة الموقعة.
3- تعبئة نموذج السيرة الذاتية رقم (3) الخاص بهيئة السوق المالية بشكل كامل وتزويد الشركة ضمن طلب الترشيح بنسخة كاملة وموقعة بصيغة (PDF) ونسخة إلكترونية بصيغة (Word) مطابقة للنسخة الموقعة.
4- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر للسعوديين وصورة واضحة من جواز السفر لغير السعوديين وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
5- تقديم نسخة محدثة من السيرة الذاتية بالإضافة إلى نسخ من المؤهلات والخبرات العملية.
6- أي مستندات إضافية أخرى قد تطلب من قبل الجهات الإشرافية أو الشركة.
7-تقديم بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال عضوا في مجالس إدارتها.
8-كما يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو شركات التأمين تقديم بيان بعدد وتاريخ عضويته بمجالس إدارات الشركات التي تولي عضويتها متضمنا المعلومات التالية:
1. عدد وتاريخ اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات عضويته وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
2. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد وتاريخ الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال سنوات عضويته فيها، وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
9-ألا يكون عضو مجلس إدارة أو عضو لجنة منبثقة أو يشغل أحد المناصب القيادية في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين سعودية أخرى.
10- يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستبدأ الدورة المقبلة في 06-04-2025م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وتنتهي 05-04-2028م.
وقالت إن تاريخ فتح باب الترشح 2024-12-16، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 2025-01-17.
سياسة ومعايير الترشح
على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لما يلي:
1- استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسة ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
2- تعبئة نموذج الملائمة الصادر عن هيئة التأمين بشكل كامل وتزويد الشركة ضمن طلب الترشيح بنسخة كاملة وموقعة بصيغة (PDF)ونسخة إلكترونية بصيغة (Word) مطابقة للنسخة الموقعة.
3- تعبئة نموذج السيرة الذاتية رقم (3) الخاص بهيئة السوق المالية بشكل كامل وتزويد الشركة ضمن طلب الترشيح بنسخة كاملة وموقعة بصيغة (PDF) ونسخة إلكترونية بصيغة (Word) مطابقة للنسخة الموقعة.
4- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر للسعوديين وصورة واضحة من جواز السفر لغير السعوديين وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
5- تقديم نسخة محدثة من السيرة الذاتية بالإضافة إلى نسخ من المؤهلات والخبرات العملية.
6- أي مستندات إضافية أخرى قد تطلب من قبل الجهات الإشرافية أو الشركة.
7-تقديم بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال عضوا في مجالس إدارتها.
8-كما يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو شركات التأمين تقديم بيان بعدد وتاريخ عضويته بمجالس إدارات الشركات التي تولي عضويتها متضمنا المعلومات التالية:
1. عدد وتاريخ اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات عضويته وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
2. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد وتاريخ الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال سنوات عضويته فيها، وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
9-ألا يكون عضو مجلس إدارة أو عضو لجنة منبثقة أو يشغل أحد المناصب القيادية في شركة تأمين و/أو إعادة تأمين سعودية أخرى.
10- يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.