مكتب شبيب للعقارات يعلن عن إقامة “مزاد الجود” لعرض 6 فرص عقارية مميزة بمكة المكرمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

يعلن مكتب شبيب للعقارات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد “الجود”.

المزاد حضوري وذلك يوم الخميس 19 / 12 / 2024 م الموافق 18 / 6 / 1446 هـــ ً بقاعة الجوهرة بفندق الهوليداي إن بمكة المكرمة الساعة 4:00 مساء.

يعرض المزاد 6 فرص عقارية مميزة في مواقع استراتيجية في أهم الأحياء المميزة بمكة المكرمة، ويتكون العقار الأول من عمارة سكنية بمساحة 180.39 متر مربع، العقار الثاني أرض تجارية بمساحة 600.3 متر مربع، العقار الثالث عمارة سكنية بمساحة 542.78 متر مربع العقار الرابع عمارة سكنية بمساحة 400 متر مربع العقار الخامس مبني تجاري بمساحة 2352 متر مربع العقار السادس معرض تجاري بمساحة 2095.4متر مربع .

حيث تقع على أهم الطرق الكبيرة كـطريق الدائري الثالث وفي أهم الأحياء مثل حيّ الشوقية وشرائع المجاهدين وجرول حارة السادة والهنداوية والخنساء والفلق الجديد كما تتميز بقربها من الخدمات النوعية.

ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين عن الفرص الاستثمارية الواعدة.

كما يرحب مكتب شبيب للعقارات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على

0594800081

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