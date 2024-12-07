مطارات الرياض تفوز بجائزة أفضل إستراتيجية لإدارة المواهب في منطقة الشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصدت مطارات الرياض على جائزة “أفضل إستراتيجية لإدارة المواهب” في منطقة الشرق الأوسط ضمن جوائز People Awards 2024 المقدمة من معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD)، أكبر مؤسسة مهنية رائدة في مجال الموارد البشرية وتنمية الأفراد.

وأُعلِن عن الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي، وذلك نظير تميزها في تطبيق إستراتيجيتها لإدارة المواهب.

وتأتي هذه الإنجازات نتيجة لتكامل الجهود المؤسسية في مطارات الرياض والدعم المستمر الذي أسهم في تعزيز الاستثمار في بناء وتطوير رأس المال البشري التي هي إحدى ركائز الشركة في رؤيتها الطموحة.

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