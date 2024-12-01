شكرا لقرائتكم خبر عن أغلقت على ارتفاع.. اعرف نتائج البورصة المصرية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

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أسعار الذهب في مصر

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية اليوم ارتفاع عند الإغلاق، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه.ووصل إلى 2.229 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 14.7 مليار جنيه.وسجل مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) صعودا بنسبة 0.84 % محققًا 30497.13 نقطة.كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 1.43 % ليصل إلى 8394.53 نقطة.كما سجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنحو 1.47% لينهي التعاملات عند مستوى 11546.8 نقطة.وخلال تعاملات الأسبوع المنتهي، سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق نحو 36 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 1.6%.وهبط مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.27% مسجلًا 30242.13 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.77% ليصل إلى 8275.86 نقطة.كذلك امتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجى إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي فقد 1.24% من قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 11379.84 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 320.3 مليار جنيه.هذا وبلغت كمية التداول نحو 5.058 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 466 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.واليوم الأحد، واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها خلال تعاملات اليوم، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 4217.25 جنيه للبيع، و4200 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد في مصر، 3865.75 جنيه للبيع، و3850 جنيها للشراء.كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر، عند: 3690 جنيها للبيع، و3675 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في مصر، 3162.75 جنيه للبيع، و3150 جنيها للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد في مصر، 2460 جنيها للبيع، و2450 جنيها للشراء.واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد في مصر، عند: 2108.5 جنيه للبيع، و2100 جنيه للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 29520 جنيها للبيع، و29400 جنيها للشراء.