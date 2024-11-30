شكرا لقرائتكم خبر عن قيود ترامب المحتملة على التجارة عبر الأطلسي تُقلق ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

التجارة عبر ضفتي الأطلسي

أخبار متعلقة "المركزي الروسي" يخفض سعر الدولار واليورو مقابل الروبل البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل

التعامل مع ترامب

ويرى "شولتس" أن التعامل مع ترامب ومستقبل العلاقات الألمانية الأمريكية يتطلب بوجه عام العمل بالمبدأ القائل: "نرقص مع أولئك الموجودين في القاعة".

فرض رسوم جمركية

الدمام - شريف احمد - أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن قلقه حيال احتمال فرض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قيودا على التجارة عبر ضفتي الأطلسي.وقال شولتس اليوم السبت، إن ألمانيا تعيش على التجارة مع جميع أنحاء العالم.وتابع:" سيكون الأمر سيئا بالطبع إذا قُيدت هذه التجارة الآن. لا ينبغي أن نخدع أنفسنا في هذا الشأن"،ولفت إلى أنه سيكون هناك "سؤال كبير" حول الكيفية التي يمكن بها تجنب مثل هذه القيود.كما أبدى شولتس موقفًا أكثر تفاؤلًا فيما يتعلق بالسياسة الأمنية حيث يعتقد أن هناك إمكانية للقيام بتعاون بناء مع ترامب في هذا المجال.وأشار إلى أن هناك بالفعل "اتصالات وثيقة" مع فريق ترامب، وأنه تحدث شخصيًا مع الرئيس الأمريكي المقبل.وفيما يتعلق بملفي حلف شمال الأطلسي "ناتو" ودعم أوكرانيا، قال شولتس إن لديه انطباعًا بأن "من الممكن أن نطور سياسة مشتركة، حتى وإن كان في ذلك تحد".وكان "ترامب" أعلن منتصف الأسبوع الماضي، أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من المكسيك وكندا في أول يوم يتولى فيه مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير.وبرر "ترامب" قراره بأن المهاجرين يجلبون الجريمة والمخدرات إلى الولايات المتحدة عبر حدودها مع هاتين الدولتين.كما أن هناك مخاوف من احتمال أن يتعامل "ترامب" بطريقة مشابهة مع الشركاء التجاريين الأوروبيين.