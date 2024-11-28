شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الخميس في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3685 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21

أسعار الذهب اليوم

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 4211.5 جنيه للبيع، و4188.5 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في مصر، 3860.5 جنيه للبيع، و3839.5 جنيه للشراء.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر، إلى: 3685 جنيها للبيع، و3665 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في مصر، 3158.5 جنيه للبيع، و3141.5 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في مصر، 2456.75 جنيه للبيع، و2443.25 جنيه للشراء.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس في مصر إلى: 2105.75 جنيه للبيع، و2094.25 جنيه للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 29480 جنيها للبيع، و29320 جنيها للشراء.