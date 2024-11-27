شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 728 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر لجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الأردن.

وأظهرت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 728 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 637 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

وبلغت قيمــة الصادرات المصرية للأردن 546 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 498 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 182مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 139 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024

1. وقود وزيوت وشموع معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 91 مليون دولار.

2. خضر وفواكه بقيمة 41 مليون دولار.

3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 39 مليون دولار.

4. ملابس جاهزة بقيمة 38 مليون دولار.

5. زيوت نباتية بقيمة 26 مليون دولار.

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ومن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024

1. أسمدة بقيمة 73 مليون دولار.

2. تبغ وأبدال تبغ مصنعة بقيمة 21 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 19 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الأردن 415.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 792.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الاردنية في مصر 134 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 119مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 183.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022 / 2023 مقابل 226.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.