شكرا لقرائتكم خبر عن «رواسي»: ترسية مشروع بقيمة 8.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة رواسي البناء للاستثمار، أمس، خطاب ترسية من شركة انفرارود بنية المحدودة لعقد مشروع طريق القدية الأساسي والثانوي والجسر والمرافق - الحزمة 3.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ8.2 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-06-02 الموافق 2024-12-03.
وأفادت بأن تفاصيل العقد تتضمن: تقديم خدمات تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتنفيذ شبكة الكهرباء والاتصالات والبيانات وغيرها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ8.2 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-06-02 الموافق 2024-12-03.
وأفادت بأن تفاصيل العقد تتضمن: تقديم خدمات تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتنفيذ شبكة الكهرباء والاتصالات والبيانات وغيرها.