الاقتصاد

«رواسي»: ترسية مشروع بقيمة 8.2 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «رواسي»: ترسية مشروع بقيمة 8.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة رواسي البناء للاستثمار، أمس، خطاب ترسية من شركة انفرارود بنية المحدودة لعقد مشروع طريق القدية الأساسي والثانوي والجسر والمرافق - الحزمة 3.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة العقد تقدر بـ8.2 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-06-02 الموافق 2024-12-03.
وأفادت بأن تفاصيل العقد تتضمن: تقديم خدمات تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتنفيذ شبكة الكهرباء والاتصالات والبيانات وغيرها.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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