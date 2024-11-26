شكرا لقرائتكم خبر عن من مصر إلى العالم: إعادة تعريف فن السجاد المنسوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت النساجون الشرقيون فعالية بعنوان أسبوع السوق المصري تحت شعار" – “ابتكار.. لة أصول” بصفتها الرائدة عالميًا في صناعة السجاد المنسوج، حيث شكّل هذا الحدث منصة استثنائية لاستعراض مجموعة 2025، التي تجمع بين التراث المصري العريق وأحدث الاتجاهات العالمية في التصميم.

عزز هذا الحدث العلاقات الاستراتيجية مع شركاء من مختلف أنحاء العالم، مما يقوي الحضور للعلامة التجارية في الأسواق العالمية.

تواصل النساجون الشرقيون قيادة صناعة السجاد عالميًا، بفضل تاريخ يمتد لأكثر من 45 عامًا، وحضورها في 118 دولة حول العالم، والتزامها بمعايير الإنتاج المستدام، مقدمة منتجات تجمع بين الحرفية الدقيقة والابتكار المتجدد، مع الحفاظ على القيم الثقافية التي تعزز مكانتها عالميًا.

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