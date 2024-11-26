شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات»: ترسية اتفاقية مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) ترسية اتفاقية إطارية، أمس، مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لمدة ثلاث سنوات لمركز التعافي من الكوارث والخدمات المُدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سقف الاتفاقية الإطارية 20 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة).
وتهدف الاتفاقية الممنوحة إلى تعزيز استمرارية تقنية المعلومات والمرونة التشغيلية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA).
وأضافت أن شركة إدارات ستحلل بيئة الإنتاج، وتطوير البنية التحتية السحابية، وتحديد أهداف التعافي (RTO وRPO) استنادا إلى أهمية هذه التطبيقات وتأثيرها على عمل الهيئة.
وتشمل الخدمات المقدمة التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) والخدمات المُدارة على السحابة المحلية لشركة إدارات، بالإضافة إلى خدمات أخرى.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سقف الاتفاقية الإطارية 20 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة).
وتهدف الاتفاقية الممنوحة إلى تعزيز استمرارية تقنية المعلومات والمرونة التشغيلية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (ECZA).
وأضافت أن شركة إدارات ستحلل بيئة الإنتاج، وتطوير البنية التحتية السحابية، وتحديد أهداف التعافي (RTO وRPO) استنادا إلى أهمية هذه التطبيقات وتأثيرها على عمل الهيئة.
وتشمل الخدمات المقدمة التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) والخدمات المُدارة على السحابة المحلية لشركة إدارات، بالإضافة إلى خدمات أخرى.