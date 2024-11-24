شكرا لقرائتكم خبر عن خيرت بركات: مسح سوق العمل يرصد تأثير الحروب على المجتمع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام 2023، يهدف إلى تحديد متعمق لاثار التغيرات التى طرأت على المجتمع المصري وسوق العمل نتيجة الحرب الأوكرانية وغيرها، كما يعتبر هو الوحيد الذي يقدم تتبع للاسر المشاركة في المسح بشكل مستمر، ويهدف إلى رصد التحول الذي شهده سوق العمل في مصر في ظل التحول الرقمى.

وقال خيرت بركات، خلال مؤتمر إطلاق بيانات مسح سوق العمل التتبعي في مصر لعام 2023 صباح اليوم، إن هناك ارتباط كبير بين التشغيل والنمو الاقتصادى، لما له من تأثير على توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

من جانبه، قال إبراهيم البديوى، رئيس منتدى البحوث الافتصادية، أن سوق العمل في مصر يواجه تحديات كبيرة في ضوء الأوضاع التي تحيط بالمنطقة وإفريقيا، وهو ما يؤكد أهمية المسح لتوفير معلومات مدققة وأبحاث تساعد في فهم التحديات.

وأوضح البديوى، أن مسح سوق العمل التتبعي يرصد تغيرات التوظيف وانماط الحماية الاجتماعية، وتوفير معلومات محدثة تساعد صانعي السياسات في معالجة قضايا سوق العمل.