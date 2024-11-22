شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يخفض الروبل أمام العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 46 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 100.6798 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 27 كوبيكًا، ليبلغ 106.0762 روبلات. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 6 كوبيك، ليصل إلى 13.8821 روبلًا.

