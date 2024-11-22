شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تحقق أعلى ارتفاع في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوى لها خلال أكثر من أسبوع.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8%، لتصل إلى 2670.49 دولار للأوقية. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9%، مسجلة 2674.90 دولار للأوقية.

