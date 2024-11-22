الاقتصاد

أسعار الذهب تحقق أعلى ارتفاع في أسبوع

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوى لها خلال أكثر من أسبوع.
وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8%، لتصل إلى 2670.49 دولار للأوقية. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9%، مسجلة 2674.90 دولار للأوقية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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