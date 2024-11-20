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شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن بشاير الدرعية 2024.. وضع حجر الأساس لـ7 فنادق عالمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الدرعية خلال النسخة الثانية من الحدث السنوي "بشاير الدرعية" عن وضع حجر الأساس لسبعة فنادق عالمية فاخرة ضمن مشروع الدرعية، في قلب المنطقة التاريخية التي يجري تحويلها لوجهةٍ سياحيةٍ ثقافيةٍ عالمية تجذب 50 مليون زيارةً سنويًا بحلول عام 2030.
وأكّدت الشركة خلال "بشاير الدرعية 2024" مواصلة العمل بزخمٍ كبير لإنشاء أكثر من 40 فندقًا فاخرًا تضم أكثر من 6500 غرفة في مشروعي الدرعية ووادي صفار، مشيرة إلى أن الفنادق السبعة الجديدة ستوفّر 877 غرفةً فندقيةً فاخرة، وتتبع لعلامات تجارية عالمية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو, الالتزام بتقديم أعلى معايير الضيافة العالمية بطابعٍ محليٍ أصيل عبر الأصول التي تعمل شركة الدرعية على إنشائها، وستشهد الدرعية تحولًا كبيرًا ومتسارعًا سيجعل منها وجهةً عالميةً مميزةً تقدم تجربةً فريدة.
يُذكر أن مشروع الدرعية سيوفّر عند اكتماله أكثر من 178 ألف فرصة عمل، وسيضم أكثر من 100 ألف نسمة، كما يطمح لاستضافة 50 مليون زيارة سنويًا، والمساهمة بـ 18.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بالإضافة لتعزيز قدرة القطاع السياحي على المساهمة بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.
وأكّدت الشركة خلال "بشاير الدرعية 2024" مواصلة العمل بزخمٍ كبير لإنشاء أكثر من 40 فندقًا فاخرًا تضم أكثر من 6500 غرفة في مشروعي الدرعية ووادي صفار، مشيرة إلى أن الفنادق السبعة الجديدة ستوفّر 877 غرفةً فندقيةً فاخرة، وتتبع لعلامات تجارية عالمية.
بشاير الدرعيةوشهد "بشاير الدرعية 2024" مشاركة عددٍ كبيرٍ من المستثمرين من حول العالم، وشركات الضيافة والإنشاء والتعمير، وخبراء البنية التحتية والعقارات ومجموعةً من الممثلين من قطاعات الرياضة والفنون والثقافة والسياحة وتجارة التجزئة، حيث كشفت شركة الدرعية عن أبرز التحديثات على مشاريعها النوعية التي ستُعيد تشكيل المنطقة وترفع جودة الحياة فيها؛ لجعلها وجهةً عالميةً فريدةً من نوعها، عبر مختلف الأصول الثقافية والسياحية والترفيهية التي يتم العمل عليها ضمن المخطط الرئيس للمشروع.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو, الالتزام بتقديم أعلى معايير الضيافة العالمية بطابعٍ محليٍ أصيل عبر الأصول التي تعمل شركة الدرعية على إنشائها، وستشهد الدرعية تحولًا كبيرًا ومتسارعًا سيجعل منها وجهةً عالميةً مميزةً تقدم تجربةً فريدة.
يُذكر أن مشروع الدرعية سيوفّر عند اكتماله أكثر من 178 ألف فرصة عمل، وسيضم أكثر من 100 ألف نسمة، كما يطمح لاستضافة 50 مليون زيارة سنويًا، والمساهمة بـ 18.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بالإضافة لتعزيز قدرة القطاع السياحي على المساهمة بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.