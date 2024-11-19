شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يشهد إطلاق برنامج لتعزيز بيئة ريادة الأعمال فى صعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات إطلاق برنامج "سلسلة معسكرات أسوان" فى مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بمحافظة أسوان والذى يتم تنفيذه بالشراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة Plug and Play، الرائدة عالميًا فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها؛ حيث يهدف البرنامج إلى رعاية الشباب المبدع وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال فى صعيد مصر من خلال تقديم دعم شامل للشركات التكنولوجية الناشئة فى محافظات الصعيد، وتمكينها من تطوير منتجاتها، وتعزيز قدراتها فى جذب الاستثمارات والتمويل.

فى هذا السياق؛ شهد الدكتور عمرو طلعت مراسم توقيع بروتوكول تنفيذ البرنامج بين "إيتيدا" وشركة Plug and Play، وقع البروتكول المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وكريمة الحكيم الرئيس التنفيذى لشركة “بلاج أند بلاي” مصر، بحضور ريتو تاريال نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والوفد المرافق لها.



وزير الاتصالات خلال اللقاء

ويهدف البرنامج إلى دعم وتمكين 60 شركة تكنولوجية ناشئة فى محافظات الصعيد من خلال 5 معسكرات، ويوفر البرنامج للشركات المشاركة؛ تقديم التوجيه الاستراتيجى، والإرشاد التقنى، وربطها بشبكات الاستثمار العالمية، مما يعزز جاهزية الشركات الناشئة للاستثمار وإعدادها للتوسع والنمو، لتصبح قادرة على المنافسة فى السوقين المحلى والإقليمي.

وفى كلمته؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة أطلقت مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية " كريتيفا" بهدف إنشاء مركز بكل محافظة لتهيئة البيئة المحفزة للابتكار الرقمى وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى أن رؤية المشروع كانت البدء بإنشاء المراكز فى المحافظات أولا مع التركيز على محافظات الصعيد؛ مشيدا بإقبال الشباب من محافظة أسوان على الالتحاق ببرامج "كريتيفا" أسوان والمؤشرات التى حققها المركز من حيث عدد الشركات المشاركة فى التدريب، وتنوع برامج التدريب التى تستهدف دعم ريادة الاعمال، وتنمية المهارات الرقمية، وتأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين؛ مضيفا أن هذا النجاح لم يأتى صدفة ولكنه وليد العمل الدؤوب والعلم والتدريب والإرادة؛ مؤكدا أنه تم اختيار الجامعات لتكون مقرا لمراكز إبداع مصر الرقمية من أجل التيسير على الشباب فى الوصول إليها.

صورة جماعية

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الشراكة التى عقدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة بلاج اند بلاى العالمية لإدارة مركز إبداع مصر الرقمية بالقاهرة لتمكين الشركات الناشئة من جذب استثمارات والمنافسة فى الأسواق الإقليمية والدولية؛ موضحا أن هذا البرنامج يستهدف نقل هذه التجربة إلى أسوان، وتوفير التدريب المتخصص لعدد 60 شركة تكنولوجية ناشئة لتمكينها من تنمية أعمالها وصقلها بالمهارات المطلوبة لتحديد الأسواق المستهدفة، والتعرف على المنافسين والعملاء، وتسعير المنتجات؛ مؤكدا أن الوزارة حريصة على الاستمرار فى التعاون مع كبرى الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها فى دعم ومساندة رواد الاعمال، والمهنيين المستقلين، والملتحقين بالبرامج التدريبية المقدمة من الوزارة.

وقال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إن الهيئة تفخر بما حققته من إنجازات مع مجتمع ريادة الأعمال فى أسوان من خلال مركز إبداع "كريتيفا" منذ انطلاقه، موضحا أن الهيئة قدمت خدمات متنوعة لأكثر من 9000 شاب وشابة، ورواد أعمال، وفرق عمل، مما ساهم فى نجاح 52 شركة ناشئة فى جذب تمويلات واستثمارات بقيمة تقارب 75 مليون جنيه؛ مضيفا أن الهيئة تدخل الآن مرحلة جديدة من الشراكة مع شركة رائدة عالميًا فى مجال الإبداع المفتوح وتمكين الشركات الناشئة، وذلك بالتزامن مع إطلاق سلسلة معسكرات أسوان لدعم الابتكار، وهو برنامج فريد يهدف إلى تعزيز البيئة الريادية وخلق فرص عمل جديدة فى صعيد مصر؛ مؤكدا أن الهيئة تؤمن بأن الصعيد يزخر بالكوادر الشابة ورواد الأعمال المبتكرين، وتلتزم بدعمهم وتمكينهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.

وقالت كريمة الحكيم الرئيس التنفيذى لشركة "بلاج أند بلاى" مصر: "نحن فى "بلاج أند بلاى" نمتلك خبرة عالمية واسعة فى دعم الابتكار وريادة الأعمال، ونعمل بجد لتزويد الشركات الناشئة بالأدوات والمعرفة التى تحتاجها لتحقيق النمو والتوسع، وإن هذا البرنامج يوفر للمشاركين فرصة فريدة للاستفادة من التوجيه العملى، إلى جانب الدعم المستمر من نخبة من الخبراء والمرشدين"؛ مضيفة "سيسهم هذا البرنامج فى تأسيس بيئة ريادية متكاملة فى صعيد مصر، مع التركيز على الاستدامة وإمكانية التوسع، بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص ومنهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). هدفنا هو بناء نظام قوى يدعم ريادة الأعمال ويمهد الطريق لجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار."

وتم تصميم معايير اختيار المشاركين فى معسكرات الابتكار بعناية لتحقيق أقصى استفادة لبيئة ريادة الأعمال فى صعيد مصر، حيث يتم التركيز على الشركات الناشئة التى أطلقت نماذجها الأولية ولديها رؤية واضحة للنمو، ويستهدف البرنامج رواد الأعمال الطموحين والشركات الناشئة التى تقدم حلولًا مبتكرة فى مجالات حيوية تشمل تكنولوجيا الزراعة، والصحة، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، وتكنولوجيا المناخ، والاستدامة، مما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى والابتكار فى صعيد مصر.

كما سيتم منح الأولوية للمشاريع ذات الأثر الإيجابى والحلول المبتكرة للتحديات المحلية، ولرواد الأعمال الذين يظهرون التزامًا بالتعلم والتطوير المهني.

وفى سياق متصل؛ أجرى الدكتور عمرو طلعت جولة داخل مركز إبداع مصر الرقمية أسوان للاطلاع على الأنشطة والبرامج التدريبية المقدمة بالمركز؛ رافقه فى الجولة الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات.

كما عقد عمرو طلعت جلسة دائرة مستديرة مع مجموعة من رواد الأعمال من أصحاب وممثلى الشركات التكنولوجية الناشئة المشاركة بالبرنامج من مختلف محافظات الصعيد، بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وكريمة الحكيم الرئيس التنفيذى لشركة “بلاج أند بلاي” مصر.

وخلال اللقاء؛ استعرض رواد الأعمال مشروعاتهم والتى شملت عدد من المجالات ومنها: توفير حلول للتحقق من الهوية الرقمية الكترونيًا حيث تم انشاء هذا النظام بأيادى مصرية وتم تفعيله فى 6 دول بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتطبيق على هاتف المحمول لتقديم خدمات الكترونية تربط بين المهنيين والحرفيين والعملاء، واعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى وقود حيوى يتم تصديره إلى عملاء فى أوروبا، ومنصة رقمية للتوظيف، وتوفير أنظمة ادارة الشبكات للأعمال، ومنصة لتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى الخبراء واستشارى الأعمال حيث تضم 1200 موجه من 23 دولة، والتكنولوجيا الحيوية، وتطبيق على الهاتف يقدم حلولا للربط بين محلات البقالة والمصنعين، ومنصة مدفوعات الكترونية، وتطبيق لخدمات توصيل الطعام، ومنصة تعليمية متعددة المدربين على الانترنت، والتجارة الإلكترونية، وتطبيق لخدمات الشحن والتوصيل.

وأشاد وزير الاتصالات بتميز وتنوع الحلول التكنولوجية التى عرضها رواد الأعمال وقدرتهم على التسويق لأعمالهم بما يبعث على الثقة فى قدرة هذه الشركات على النمو والنجاح؛ مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع وزارة المالية لتوفير المزيد من التسهيلات من خلال حزمة متكاملة لرواد الأعمال والشركات الناشئة؛ مؤكدا حرصه على متابعة أعمال تنفيذ البرنامج لضمان الوصول إلى أفضل النتائج وتعظيم الفائدة منه.

كذلك عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءا مع عدد من مستفيدى وخريجى برامج "كريتيفا" أسوان؛ حيث أوضح الشباب أهمية البرامج التدريبية التى تلقوها داخل المركز فى تطوير مسيرتهم المهنية والتى أهلتهم للالتحاق بسوق العمل الحر العالمي؛ والعمل عن بُعد من أماكنهم فى أسوان لصالح شركات عالمية خارج مصر، واستمع الوزير إلى استفسارات الشباب ومقترحاتهم.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت المبادرات التدريبية التى توفرها الوزارة بدءا من سن ٨ سنوات لمختلف المراحل العمرية وفى كافة انحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن البرامج التدريببة تستهدف بناء مصفوفة مهارات متكاملة لتاهيل الشباب من المهنيين المستقلين للالتحاق بسوق العمل الحر، لافتا إلى منصة مهارة تك التى توفر مجموعة كبيرة من الدورات عبر الانترنت فى مختلف اخصصات التكنولوجية.

جدير بالذكر أن السيد رئيس الجمهورية كان قد افتتح مركز إبداع مصر الرقمية أسوان ضمن 8 مراكز إبداع مصر الرقمية. حيث يأتى إنشاء المركز فى إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية. وقد تم حتى الآن إنشاء 23 مركزا فى 19 محافظة من مستهدف 32 مركزا.

ويشمل الدعم المقدم للشركات الناشئة من "كريتيفا" أسوان برامج ريادة الأعمال التى شارك فيها أكثر من 3200 رائد أعمال، إلى جانب توفير خدمات الاحتضان وخدمات تسريع الأعمال للشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة لمساعدة رواد الأعمال على التوسع والنمو.

كما يقدم المركز خدمات لدعم المهنيين المستقلين "الفريلانسرز"، حيث استفاد منها حوالى 2200 شخص، بالإضافة إلى برامج التطوير المهنى التى ساعدت 600 مستفيد على تعزيز مهاراتهم وزيادة فرصهم فى سوق العمل. فضلا عن تقديم برامج تدريبية متخصصة، استفاد منها 3600 شخص، فى ضوء العمل على بناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة بسوق العمل على المستوى المحلى والعالمي.

كذلك تم دعم أكثر من 150 فريق ناشئ فى مرحلة الفكرة، حيث يتم تزويدهم بالإرشاد اللازم لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة. وتمكن 35 فريقًا من الوصول إلى مرحلة النموذج الأولى، فيما خضع 55 فريقًا لبرامج التسريع لتحفيز النمو والتوسع.