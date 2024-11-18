شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الجزيرة يوقع اتفاقيتين مع «جزيرة تكافل» بـ58 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقع بنك الجزيرة، أمس الأحد، عقد تأمين الحماية الجماعية لمحفظة التمويل الشخصي لعملاء بنك الجزيرة، مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 21.183 مليون ريال، فيما تبدأ التغطية من يوم 17 نوفمبر ولمدة سنة ميلادية واحدة.
وسيكون لهذا العقد أثراً مباشر على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2024م و2025م.
وأضاف أن الأطراف ذات العلاقة: م. عبدالمجيد السلطان له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد كونه نائب رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني، ونايف العبدالكريم له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد كونه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني.
وأفاد بنك الجزيرة بأن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.
ووقع بنك الجزيرة، أمس، عقد تأمين الحماية الجماعية لمحفظة التمويل العقاري لعملاء بنك الجزيرة، مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني.
وقال البنك إن قيمة العقد تقدر بـ36.985 مليون ريال، فيما تبدأ التغطية من يوم 17 نوفمبر 2024 م و لمدة سنة ميلادية واحدة.
وسيكون لهذا العقد أثراً مباشر على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2024م و2025م.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 21.183 مليون ريال، فيما تبدأ التغطية من يوم 17 نوفمبر ولمدة سنة ميلادية واحدة.
وسيكون لهذا العقد أثراً مباشر على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2024م و2025م.
وأضاف أن الأطراف ذات العلاقة: م. عبدالمجيد السلطان له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد كونه نائب رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني، ونايف العبدالكريم له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد كونه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني.
وأفاد بنك الجزيرة بأن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.
ووقع بنك الجزيرة، أمس، عقد تأمين الحماية الجماعية لمحفظة التمويل العقاري لعملاء بنك الجزيرة، مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني.
وقال البنك إن قيمة العقد تقدر بـ36.985 مليون ريال، فيما تبدأ التغطية من يوم 17 نوفمبر 2024 م و لمدة سنة ميلادية واحدة.
وسيكون لهذا العقد أثراً مباشر على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2024م و2025م.