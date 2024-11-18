شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الجزيرة يوقع اتفاقيتين مع «جزيرة تكافل» بـ58 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.